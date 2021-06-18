Турецкая база в Азербайджане: реакция Лаврова и Пескова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем Лавров заявил, что не комментирует слухи.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане – "это вопрос пристального внимания", так как Турция является членом НАТО.

"В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", – сказал он Песков.

Кроме того, он сказал, что Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом. Он не исключил, что Турция может создать военную базу на азербайджанской территории. Также в городе Шуша откроется консульство Турции.