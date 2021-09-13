Ученый: ряду регионов России грозит катастрофический дефицит воды

Текущие возобновляемые запасы воды в России составляют 4565 кубических километров – это больше многолетнего значения на 8,1 процента. Такие данные содержатся в опубликованном недавно Минприроды проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды 2020". При этом без внедрения инноваций и защиты рек от загрязнения отдельным регионам РФ уже через 15 лет – к 2035 году – грозит катастрофический дефицит воды.

По словам научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, в зоне риска европейская часть России – в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области. В некоторых из этих регионов дефицит воды наблюдается уже сейчас.

В целом по стране пресной воды достаточно — по ее валовым запасам Россия на втором месте после Бразилии, рассказал Данилов-Данильян "Парламентской газете". Из рек, озер и подземных источников забирают всего около 1,5 процента запасов воды в год, почти всю ее возвращают обратно. Среди прочего объемы добычи воды снижаются и из-за меньших ее потерь при транспортировке.

Однако вода в стране распределена неравномерно: 80 процентов ее запасов сосредоточено за Уралом, тогда как Европейской части России, где сосредоточены 80 процентов населения и хозяйства, достается только 20 процентов воды.

Положение может усугубляться из-за глобального потепления, но, как убеждены в Институте водных проблем РАН, прежде всего на истощение запасов воды влияет неразумное ее использование человеком. Некоторые источники исчезают из-за слишком активной их эксплуатации, а из забираемых людьми 1,5 процента около трети возвращается обратно загрязненной.

Особого внимания требует разумное потребление воды в сельском хозяйстве — больше всего глобальных пресноводных ресурсов "съедает" именно эта сфера, говорится во всемирном докладе ООН от 2021 года. По словам Виктора Данилова-Данильяна, решить проблему могли бы новые оросительные системы. Также необходимо следить за потреблением воды и ужесточить контроль за работой предприятий.

Особняком стоит проблема обмеления Дона: это единственная из крупных российских рек, водность которой сокращается в основном от природных факторов. Река получает питание в основном в степях, а там из-за глобального потепления становится все суше, тогда как в лесной зоне количество осадков, наоборот, растет. Чтобы бороться с обмелением, нужно менять структуру водопотребления, внедрять технологии, забирающие как можно меньше воды, восстанавливать систему прудов.

В июле правительство РФ утвердило дорожную карту оздоровления Дона: на спасение реки выделят 99,37 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,135 миллиарда — из региональных. На реке планируется построить Багаевский гидроузел, реконструировать магистральный канал для уменьшения потерь, углубить дно, построить и реконструировать очистные сооружения. В правительстве сейчас создается рабочая группа по Дону, в которую войдут и парламентарии.

Тем временем в Крыму, по словам замдиректора Института водных проблем РАН по связям с неакадемическими организациями Владислава Полянина, воды достаточно для надежного водоснабжения. Однако ситуация там также неоднородная: для степной части Крыма и Керченского полуострова становятся более ощутимы негативные последствия маловодий и засух, на фоне которых обостряются проблемы, связанные с нерациональным использованием водных ресурсов, большими потерями в распределительных сетях, загрязнением вод и водосборных территорий. Для отдельных районов Южного берега Крыма и, отчасти, речных бассейнов Северо-западного склона, наоборот, растут риски наводнений, носящих катастрофический характер и формирующих значительные избытки воды, которые практически не используются. В Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма воду в дома подают по графику.

Даже обильные дожди не обеспечивают Крым водой надолго: водохранилища и водоводы нуждаются в срочном капитальном ремонте, отметил Данилов-Данильян. "В советские годы вопросами поведения воды в Крыму особо не интересовались, решив проблему кардинально — построив Северо-Крымский канал. На Украине им продолжали пользоваться, так что проводить изыскания там не пытались, — объясняет он. – Теперь, когда Украина перекрыла канал, нужно искать другие пути обеспечения полуострова, и делать это нужно научным путем".