Продлевал аресты по делу Шеремета: обнаружено тело судьи Писанца

На Украине началось расследование по факту гибели судьи Виталия Писанца под Киевом, сообщает телеканал "Россия 24".

О том, что судья найден мертвым в селе Погребы Киевской области, стало известно в конце прошлой недели. Писанец вел дело об убийстве журналиста Павла Шеремета с 2016 года. Его автомобиль взорвался в центре Киева. Фигурантами уголовного дела проходят пять человек. По версии следствия, убийцы решили расправиться с журналистом, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Процесс по этому делу все еще идет. Писанец неоднократно продлевал аресты подозреваемым в нападении на Шеремета.