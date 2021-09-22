18 пуль: детали нападения на помощника Зеленского

На машине первого помощника украинского президента Сергея Шефира следователи насчитали 18 следов от пуль. Сам Шефир в шоковом состоянии, он уверен, что стреляли в него. Полиция перевезла чиновника в безопасное место. Ранее МВД Украины сообщало, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, а водителя ранили.

Заведено уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция по ней – до 15 лет заключения или пожизненное, написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Fb. И пояснила, что намерения у нападавших были серьезные. Стреляли из автоматического оружия калибра 7,62, очередь прошила автомобиль. На месте работают правоохранители. Венедиктова попросила не спекулировать на этой теме, все комментарии будут даны позже – после оценки ситуации.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области объявлен план-перехват.

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия уведомил президента Владимира Зеленского об инциденте, но из-за разницы во времени (глава государства находится в США) ответа еще не было. Основными причинами покушения Арахмия назвал российский след, месть контрабандистов и борьбу олигархов. А советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк назвал обстрел попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.