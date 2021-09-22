Стреляли из автомата. В атаке на Шефира нашли "послание" Зеленскому

Пресс-служба президента Украины заявила, что Владимир Зеленский вскоре публично выступит по факту покушения на своего помощника. Исполнителям и заказчику не избежать наказания, а курс на деолигархизацию Украины не изменится.

Тем временем догадки о причинах дерзкого нападения на Сергея Шефира строят политики.

По мнению главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамия, покушение на Шефира – это послание Зеленскому, сам же помощник не был целью киллеров.

"Сам господин Шефир не был целью, я думаю. Учитывая то, что он очень дипломатический человек. У него не то, что конфликтов, чтобы в него стреляли, голоса на него не повышали. Он находит общий язык с людьми всегда. Я считаю, что это послание президенту", – сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению депутата, "привет" Зеленскому таким образом могли передать представители криминального мира или борющиеся за влияние олигархи.

Ожидаемо, украинские политики нашли в покушении и российский след.

"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", – высказался Арахимия.

На эту версию дали ответ российские политики. По мнению спикера Совфеда Константина Косачева, поиск российского следа говорит о низком качестве украинской политики.

"Тот факт, что украинские политики стали искать российский след в происшедшем ещё до того, как рассеялся дым от выпущенных пуль, говорит исключительно о качестве украинской политики, низком и циничном" – цитирует сенатора РИА Новости.

Расследование покушения ведет СБУ, совместно с Национальной полицией и Управлением госохраны.

Машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом из автомата, в машину попало не менее 18 пуль, ранен водитель​​​.