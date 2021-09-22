15 дыр от пуль: Шефир отвечал за финансы и продвижение Зеленского

Дестабилизацией и попыткой давления на власть назвали на Украине покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. Утром его машину обстреляли из автоматического оружия. Полицейские насчитали не менее 15 пулевых отверстий. Ранен водитель, Шефир не пострадал. Начато расследование. Стрелявшие объявлены в розыск.

Поселок Лесники, Киевская область. По разным данным, от 10 до 18 пуль поразили автомобиль советника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Причем три из них попали в личного водителя чиновника. Самого же Шефира перевезли в безопасное место на служебной машине.

"Он в шоковом состоянии. Говорит, что стреляли в него, но попали в водителя. Сейчас есть две версии. Я, конечно, не специалист, но моя мысль: он часто ездит за рулем сам, так что думали, на водительском сидении именно он. А может быть, просто не попали", – говорит руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахмия.

В Киеве уже начали обсуждать, кто мог стоять за этой атакой и зачем вообще она была нужна. Владимир Зеленский, который находится на Генеральной ассамблее ООН в Нью- Йорке, записал видеообращение. В нем заявил, что это было покушение на убийство.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я вылетаю в Киев. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока еще. Какие это силы, может быть внутренние или внешние, но я их силами не считаю, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – заявил Зеленский.

И хотя Зеленский и заявил, что не знает, кто мог стоять за покушением, украинские силовики уже выступили с громкими словами.

"Среди версий покушения на Шефира – давление на президента и попытка дестабилизировать обстановку в стране. Мы рассматриваем версию участия иностранных спецслужб", – пояснил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.

57-летний Сергей Шефир – давний друг Владимира Зеленского. Вместе они работали еще над проектом "95 квартала". В нем Шефир отвечал за финансы и продвижение самого Зеленского как актера. На высокую он должность был назначен в 2019 году. Но эксперты считают, функции у Шефира не сильно поменялись. Многие даже открыто говорят, Шефир – "кошелек" украинского лидера. А произошедшее- это внутренние криминальные разборки бизнес-элит. По словам политолога Олега Ногинского, можно говорить о том, что он занимается бизнес-процессами в окружении Зеленского.

Это в чистом виде внутренние украинские криминальные разборки, потому что ни в каких политических либо внешнеполитических процессах Шефир замечен не был. Сам Сергей Шефир в течение дня появился перед журналистами. На чистом русском языке рассказал о нападении и похвалил украинских правоохранителей.

"Было жутковато, тут же позвонил в полицию, в МВД, сообщил куда следует, правоохранительные органы сработали оперативно. Быстро подобрали, я остановил прямо на дороге скорую помощь, они забрали водителя. Дай бог, его жизни ничего не угрожает", – поделился Шефир.

Национальная полиция Украины и СБУ уже начали расследование. Объявили в розыск стрелявших. По факту инцидента открыто производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".