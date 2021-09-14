Москвичам дадут по 40 тысяч. Но не всем

Московские ветераны к 80-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой получат по 40 тыс. рублей (в 2019 году эта сумма составляла 20 тыс. рублей). Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Получателями выплаты станут 4 тыс. горожан — инвалиды и участники Великой Отечественной, награжденные медалью За оборону Москвы, участники обороны столицы, строившие оборонительные рубежи под Москвой, работники предприятий, учащиеся, военнослужащие, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, передает ТАСС.