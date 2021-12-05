Участникам обороны Севастополя выплатят по 50 тысяч рублей

На единовременные выплаты участникам обороны Севастополя выделено 58 миллионов рублей. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение Министерству финансов, согласно которому по 50 тысяч рублей получит каждый, кто награжден медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя". С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Просьбу о такой выплате озвучил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, напомнив, что 30 октября 80 лет назад началась вторая оборона Севастополя. А в 2020 году жителей осажденного Севастополя решением президента РФ приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее жители блокадного Ленинграда получили поддержку после обращения губернатора города. После чего Развозжаев попросил поддержать жителей Севастополя. Президент Путин одобрил эту идею.