Ракета "Союз" вывела на орбиту все 34 спутника OneWeb

Ракета "Союз" с помощью разгонного блока "Фрегат" вывела на орбиту все 34 спутника OneWeb. Об этом заявили в "Роскосмосе", где ранее сообщили об успешном старте ракеты с космодрома Байконур.

Выведение британских космических аппаратов на орбиту проходило в несколько этапов и длилось больше трех часов.

Пуск ракеты со спутниками OneWeb с территории Байконура стал вторым в этом году. Следующий запланирован с космодрома "Восточный" в середине октября. А для разгонного блока "Фрегат" этот старт был сотым по счету.