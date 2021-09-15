Ефремов "обострился", но ему это не помогло

Столичный Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову, осужденному на семь с половиной лет за ДТП со смертельным исходом. Приговор, вынесенный актеру ранее Пресненским районным судом, и апелляционное определение Московского городского суда оставлены без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

В заседании суда Михаил Ефремов участвовал по видеосвязи, передает РИА Новости. Его защита приобщила к делу справку о частичном возмещении ущерба, нанесенного автомобилю курьера Сергея Захарова – он погиб в ДТП с участием актера вечером 8 июня 2020 года.

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В кассационной жалобе Ефремов указывал: он видел, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности. В суде актер, однако, заявил, что это момент "не имеет значения", и вся вина за ДТП лежит на нем.

По словам Ефремова, в какой-то момент его жизнь дала трещину, он этого не выдержал, принялся пить и в итоге стал виновником гибели человека. Актер заявил, что не может простить себе того, что не остановил своего скандального защитника на первом процессе – адвоката Эльмана Пашаева – в его "агрессивных и резких высказываниях в сторону потерпевших". Также, по словам Ефремова, в колонии у него обострилась астма.

Прокурор, в свою очередь, высказался о перспективах Ефремова категорично, не посчитав необходимым снижать назначенный актеру срок.

"Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья", – сказал гособвинитель.

Защита актера в своей жалобе указывала: слабое состояние здоровья Ефремова вкупе с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя "остались без реальной оценки". По утверждению адвокатов, "лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым". Эти смягчающие обстоятельства не были учтены должным образом при назначении наказания, отмечала защита.

Михаил Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где отбывали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением застежек-молний.

При рассмотрении уголовного дела против Ефремова потерпевшими были признаны вдова погибшего в ДТП Сергея Захарова, его старший брат и два сына от разных браков. Все они получили от Ефремова компенсации по 1 миллиону рублей. Всего, как следует из текста жалобы, Ефремов выплатил 4 миллиона 615 тысяч рублей.