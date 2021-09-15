Обнародованы имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ России в ходе расследования дела о диверсии на газопроводе в Крыму установила имена всех причастных к этому преступлению, от кураторов до исполнителей. Кроме того, установлена связь организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) с украинскими спецслужбами.

Уточняется, что диверсия была организована подразделением украинской разведки в Херсоне, "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии членов "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещен в РФ). За проведение "операции" исполнителям пообещали около 2000 долларов.

По данным спецслужб, организаторами диверсии являются агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Задержанные граждане России, которых подозревают в причастности к диверсии, сообщили, что украинская военная разведка также пыталась через меджлис организовать протестные акции крымских татар в Крыму.

Прорыв трубопровода, подводящего газ в воинскую часть в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, произошел 23 августа. По подозрению в организации диверсии задержали первого заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) Наримана Джелялова и братьев Азиза и Асана Ахтемовых. Решением суда они заключены под стражу до 4 ноября. После переквалификации обвинения по делу Джелялову грозит до 15 лет по статье о диверсии, отмечает РИА Новости.