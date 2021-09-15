Экстремисты действуют под прикрытием украинской разведки

ФСБ обвинила украинскую разведку в попытках организовать протесты в Крыму при поддержке запрещенной в России организации "Меджлис". Эти данные вскрылись во время допроса предполагаемых исполнителей диверсии на газопроводе, которую удалось предотвратить в августе.

Западные СМИ видят в них борцов за права крымских татар, на деле же это банальные экстремисты, которые сотрудничают с украинской разведкой. Участники запрещенной в России экстремистской организации, так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа", раскрыли подробности того, как готовили диверсию на газопроводе под Симферополем в конце этого лета. Тогда они с помощью взрывного устройства повредили трубу в селе Перевальное. Подозреваемых задержали в начале сентября. Ими оказались непосредственные исполнители – братья Асан и Азиз Ахтемовы. Через третьего задержанного, первого зампредседателя так называемого "Меджлиса" Наримана Джелялова, мужчины получали инструкции от украинской разведки.

"Он дал мой номер людям из Украины. Это сейчас я понимаю, что эти люди использовали меня для своих целей, что через "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) они влияют на крымских татар в Крыму, чтобы у них вызвать вражду какую-то, ненависть к Российской Федерации", – рассказал на допросе подозреваемый Азиз Ахтемов.

За диверсию им предложили вознаграждение, причем сумму называли в гривнах – 50 тысяч, то есть примерно 2 тысячи долларов. Накануне событий в Перевальном украинские силовики всячески показывали Ахметовым: им известно, где живут их семьи и чем в конкретную минуту занимаются их дети. И все же велели заполнить подробные анкеты.

"Там была, грубо говоря, вся информация о человеке. О нем и обо мне, грубо говоря. Имя, фамилия, отчество. Все характеристики: как человек на жизнь смотрит, потом местоположение семьи, место работы – вся информация там", – признался его брат Асан Ахтемов.

Федеральная служба безопасности России установила украинских силовиков, которые санкционировали эту диверсию, а также отвечали за ее исполнение. Украинская разведка еще за месяц до возвращения Крыма в состав России начала использовать так называемый "Меджлис крымских татар" (запрещен в РФ) для того, чтобы провоцировать на территории полуострова протестные акции, в центре которых нередко прослеживается сепаратизм. Например, за три недели до крымского референдума так называемый "Меджлис" устроил у здания местного парламента массовые беспорядки, в которых погибли два человека.

"Сам "Меджлис" уже осквернил свое имя во время всевозможных блокад, когда пытались, не заботясь о крымчанах, о крымских татарах в частности, сделать как можно больнее для жителей полуострова", – негодует заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Среди методов, которые использует запрещенная организация "Меджлис", вымогательства, а еще поджоги. Так, в 2018-м экстремисты подожгли дом муфтия Крыма, а в 2017-м – дом татарского политика, который на международных площадках выступал в поддержку курса российских властей.

"В 2015 году, говоря о методах, которые используют представители "Меджлиса", когда накануне "Дня депортации", – к сожалению, были такие эпизоды, – когда боец спецподразделения "Азов" был задержан и дал признательные показания, искусственно поджигал мечети, чтобы вызвать протестные настроения всего крымско-татарского народа", – продолжает Руслан Бальбек.

В последние годы свои экстремистские акции представители запрещенного "Меджлиса" проводят незадолго до выборов. Участники организации призывают крымчан не голосовать, а своих сторонников по экстремистской деятельности – проводить диверсии в других регионах России. Сторонникам запрещенной организации, которых задержали после инцидента на газопроводе в Симферополе, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.