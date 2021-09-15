В американский оборонный законопроект включили поправку об Украине

В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 год несколько членов Конгресса США включили поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем ПВО и ПРО, в том числе и батарею "Железный купол", которые, вероятно, в ближайшее время разворачиваться не будут. От Пентагона требуется представить соответствующий доклад.

Politico пишет, что у США не так много батарей ПВО и ПРО, которые можно было бы отправить другим странам. Однако две системы "Железный купол", закупленные по поручению Конгресса в 2019 году и стоящие сейчас на вооружении, – главные кандидаты на отправку.

"Железный купол" — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Создана израильской компанией Rafael и стоит на вооружении в армии Израиля уже 10 лет.