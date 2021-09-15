Стало известно, где лучшая в России постковидная реабилитация

Кавказские Минеральные Воды – лучшее место для восстановления после перенесенного коронавируса, сообщил врач Денис Проценко. Медик отметил высокую медицинскую составляющую программы во время общения с медицинским сообществом в Кисловодске​​​. Проценко рассказал, на основе чего сделан этот вывод – медики ездят по регионам, оценивают различные практики и пр. Именно в Кавминводах применяется программа с "понятно разработанной вместе с экспертами-пульмонологами концепцией". В частности, там используется подогретая гелиокислородная смесь, которую генерирует аппарат "Гелиокс".

Проценко подчеркнул, что реабилитации сейчас уделяется большое значение, потому важно не просто вылечить пациента, но и вернуть его к исходному качеству жизни.

Помимо Кавминвод программы реабилитации после коронавируса действуют в Краснодарском крае, Крыму, Москве и Московской области и в других регионах страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия", в него попал Денис Проценко.