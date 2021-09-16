Наших туристов не напугали драконовские меры Турции

Ведущие туроператоры России пока не зафиксировали массовых отказов россиян от поездок в Турцию. Об этом сообщили представители Anex Tour и Tez Tour.

В "Интуристе" заявили РИА Новостям, что за время пандемии многие привыкли к постоянным сменам правил в разных государствах, "поэтому отнеслись к нововведениям с пониманием"​​​.

Ранее стало известно, что с 14 сентября Турция усложнила правила въезда в страну для иностранных туристов. Посольство РФ в Анкаре опубликовало разъяснения для соотечественников. Теперь беспрепятственно можно въехать всем, кто полностью привит "Спутником V", но не более чем за 2 недели до пересечения границы. "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" не признаются в Турции. Также не будет проблем у переболевших со справкой.

Остальным россиянам придется сдавать ПЦР, действительный 72 часа, или тест на антиген, который действует 48 часов. Те же правила действуют внутри страны для использования общественного транспорта.