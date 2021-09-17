Выборы в России: голосование началось

В России стартовали выборы, которые будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Всего в стране пройдет почти 4,5 тысячи избирательных кампаний разных уровней.

Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы, в девяти регионах выберут губернаторов, в 39-ти – депутатов заксобраний. Также состоятся выборы муниципального уровня.

Жители семи регионов – Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областей – смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.