Трехдневное голосование началось: участки открылись во всех регионах

В России началось трехдневное голосование. Участки открылись уже во всех регионах страны. Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе. Половину состава определят по партийным спискам, остальные идут по мажоритарным округам. Всего в парламенте 8-го созыва будут работать 450 народных избранников.

Кроме того, в регионах выбирают глав субъектов, руководителей городов и районов, местные законодательные собрания.

Одним из первых в стране начал голосовать Приморский край. В регионе зарегистрировано почти полтора миллиона избирателей. Свой выбор уже сделал губернатор края Олег Кожемяко.

В соседнем Хабаровском крае сегодня утром открылись примерно 800 участков. Проголосовать досрочно смогли жители отдаленных районов и экипажи кораблей. В этом регионе выбирают депутатов Госдумы и губернатора. Безопасность на участках обеспечивают полторы тысячи полицейских.

На пост хабаровского губернатора претендуют четверо – это врио губернатора края Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России – За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Больше полусотни избирательных участков открылись сегодня утром на Чукотке. Многие оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней. Досрочное голосование на отдаленных территориях уже завершилось. Оно стартовало еще в августе.

Избирательные участки открылись и в московском часовом поясе. В столице, кроме выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в Щукине. В этом году в Москве более 3,6 тысячи избирательных участков. Москвичи могут проголосовать онлайн. Для электронного голосования зарегистрировались более 2 миллионов москвичей.

На выборы всех уровней – губернаторов, депутатов Госдумы, заксобраний и местных парламентов – выдвинулись более 90 тысяч кандидатов.