Пентагон назвал ошибкой атаку беспилотника США в Кабуле

Пентагон признал авиаудар американского беспилотника в Кабуле в конце августа ошибкой, сообщает телеканал "Россия 24".

В центральном командовании вооруженных сил США сомневаются, что при этой атаке, жертвами которой стали 10 гражданских лиц, семь из которых дети, удалось ликвидировать людей, причастных к терроризму.

Произошедшее называют трагической ошибкой, а родственникам погибших обещали выплатить хоть какую-нибудь компенсацию. Сделать это будет достаточно непросто, так как сейчас Соединенные Штаты больше не имеют своего представительства в Афганистане.