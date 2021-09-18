"Помните закон Мерфи": Мясников посоветовал готовиться к самому худшему

Если что-то может пойти не так, оно когда-нибудь обязательно пойдет не так. Об этом законе Мерфи известно давно, но часто люди забывают его. Доктор Александр Мясников напомнил о нем в эфире телеканала "Россия 1", говорят о важности подготовки к самому худшему в любой ситуации.

Он констатировал, что инфаркт, к сожалению, может случиться, если есть гипертония. Поэтому не стоит ждать удара, лучше – следить за здоровьем, всегда контролировать давление, проверять уровень холестерина и сахара.

В программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач поделился своим опытом. В качестве примера он привел слова эксперта по безопасности Эдуарда Халилова, вместе с которым минувшим летом совершил восхождение на Эльбрус.

"Он все время говорит: "Ребят, ну, вот какие-то вещи вы должны делать автоматически", – цитирует Мясников специалиста по безопасности и выживанию.

Врач признался, что в реанимации насмотрелся на людей после автоаварий, пострадавших в том числе из-за непристегнутого ремня безопасности. Кроме того, доктор Мясников напомнил, что при пожаре люди гибнут не столько от огня, сколько от дыма. Зная об этом, можно продумать заранее, как действовать, если случится возгорание.

"Ты не прыгай в окно, но допустим, если у тебя есть кондиционер или что-то, достаточно просто встать, пристегнуться к нему, сдержаться. Ты, главное, должен дышать", – говорит врач.

И добавляет, что уже 40 лет в его квартире лежит канат, по которому можно спуститься с пятого этажа во время пожара.

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