Непрофессиональные астронавты благополучно вернулись на Землю

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем приводнился в Атлантике вблизи Флориды после трёхдневного полета.

"Успешное приводнение подтверждено", – сообщила американская компания SpaceX. Капсула с четырьмя членами экипажа была доставлена на борт спасательного судна.

16 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту высотой 590 километров корабль Crew Dragon с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем. Одним из четырёх участников полёта является миллиардер, 38-летний увлеченный летчик Джаред Айзекман. Именно он полностью оплатил миссию на орбите, которая выше, чем МКС.

В состав экипажа "Дракона" также входили детский врач Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер "Локхид Мартин" Кристофер Семброски.