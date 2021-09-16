Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем выведен на орбиту высотой 585 км

Космический корабль Crew Dragon с гражданским экипажем, впервые полностью состоящим из гражданских лиц, достиг орбиты высотой 585 км.

Ракета-носитель с космическим кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Спустя примерно 12 минут после запуска пилотируемый корабль, находившийся на тот момент на высоте около 200 км, отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме были дважды включены собственные двигатели Crew Dragon.

"Корабль и экипаж миссии достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon", – указывается в сообщении SpaceX.

Последний раз пилотируемый корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году, когда экипаж шаттла "Атлантис" провел обслуживание космического телескопа "Хаббл", орбита которого достигала в апогее 578 км.

Миссию возглавляет американский миллиардер Джаред Айзекман. Второй член экипажа — 29-летняя Хейли Арсено. Это самая молодая американка в космосе, а также первый человек, отправившийся в космос с протезом. Также на борту находятся ветеран ВВС США Крис Семброски и геолог Сиан Проктор.

Это первый случай в истории космонавтики, когда орбитальный полёт совершит частный экипаж. То есть в нём нет ни одного профессионального космонавта. Несмотря на то, что полёт Dragon полностью автоматизирован, SpaceX также подготовила команду к переходу на ручное управление.