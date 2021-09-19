Магаданская область. Дожди и холод, но люди идут на участки

В Магаданской области в основной день голосования открылись 90 избирательных участков. Избиратели идут на выборы достаточно активно. На входе каждому измеряют температуру и предлагают обработать руки обеззараживающим раствором.

В рамках требований санитарной безопасности избирателям выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. Все члены избирательных комиссий также соблюдают требования Роспотребнадзора.

"В одноразовых халатах, в масках обязательно. Раз в час мы дезинфицируем столики в кабинах для голосования, столы с выдачей бюллетеней, осматриваем кабины. Имеется разметка для соблюдения безопасной дистанции", – говорит председатель избирательного участка Анна Агаулова.

Избиратели идут на участки с раннего утра. В регионе выбирают депутата Государственной думы, а также проходят довыборы в совет местного самоуправления в отдаленном северо-эвенском округе и в Магаданскую городскую думу.

"Я – представитель старшего поколения, мы более дисциплинированные. И плюс еще дела у меня будут сегодня", – говорит магаданец Юрий Цвингер.

"Выбор дальнейшей деятельности и наших властных структур имеет большое значение. Поэтому я каждый раз хожу на выборы", – считает Елена Яковлева.

Все три дня голосования работает Центр общественного наблюдения за выборами в Магаданской области. Здесь установлены видеопанели, которые ведут прямую трансляцию с УИКов, и дополнительные компьютеры, с помощью которых можно в режиме реального времени подключиться к избирательным участкам в городских округах. От Центра за выборами следят около 200 наблюдателей – по два на каждом участке.

"Они обращают внимание в первую очередь на процедуру закрытия и открытия участков. На выездное голосование и на голосование маломобильных граждан. С этими задачами они вполне справляются. Жалоб и нарушений нами не зафиксировано", – говорит Яков Радченко, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Магаданской области.

В Центре также отвечают на звонки граждан, рассказывают о ходе выборов и в случае необходимости дают пояснения о том, на каком участке может проголосовать тот или иной житель региона.

За предыдущие два дня выборов в них приняли участие почти 30% избирателей Магаданской области. Сегодня на побережье региона идут сильные дожди, довольно холодно. Но в избиркоме надеются, что привыкшим к суровому климату людям это не помешает прийти на участки.