Памяти Александра III: в Волгограде освятили возрожденный собор

Чин великого освящения воссозданного после разрушения в 1932 году Александро-Невского собора провел в Волгограде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После освящения собора и малого крестного хода вокруг храма предстоятель Русской православной церкви провел божественную литургию.

Ночью в соборе началось всенощное бдение, продолжившееся утренней службой. Это первое богослужение в восстановленном храме, сообщает ТАСС.

Храм в честь святого Александра Невского был достроен в Царицыне (нынешний Волгоград) к 1916 году на народные пожертвования, а освящен в 1918 году. Считалось, что строительство храма было завершено к 30-летию чудесного спасения императора Александра III во время крушения царского поезда в октябре 1888 года. В 1932 году храм был взорван.

Также на пожертвования было начато и восстановление некогда самого крупного духовного центра Нижнего Поволжья. Первый камень на историческом месте в основание восстанавливаемого храма был заложен в 2016 году, восстановление завершилось в 2021 году.

"Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие", – поблагодарил их за подвижнический и в высшей степени востребованный труд в своем обращении президент России Владимир Путин.

Это обращение размещено на сайте Кремля.

Открытие восстановленного храма совпало с празднуемым 800-летием со дня рождения князя Александра Невского. Князь Новгородский руководил обороной северо-западных русских земель от шведских захватчиков и рыцарей тевтонского ордена. Невская битва со шведами произошла 15 июля 1240 года. Победа в ней и дала князю новгородскому и владимирскому Александру Ярославовичу имя Невского. 5 апреля 1242 года войска Невского одержали победу над немецкими захватчиками в Ледовом побоище.

Второй сын князя переяславского Александр Невский в 1547 году был канонизирован РПЦ.