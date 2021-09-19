"Один – в непосредственной близости": о ковиде в окружении Путина

Громкой новостью недели стал уход президента России на самоизоляцию. Событие породило множество конспирологических теорий. Однако Владимир Путин сам рассказал все подробности в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что глава государства на встрече с паралимийцами сообщил, что в его окружении возникли проблемы с ковидом, и скоро он отправится на карантин.

Все тут же принялись гадать – кто мог заболеть в окружении Путина. Президент раскрыл "тайну": это люди из протокола, службы безопасности, пресс-службы.

Причем, по его словам, речь идет о десятках людей, а один работает с ним "в непосредственной близости".

"Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато", – раскрыл загадку Путин.

Через три дня после ревакцинации этот человек заболел, добавил президент.

Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня.

"Посмотрим, как реально работает на практике "Спутник V", – заключил Путин.

Год назад, когда пандемия только началась, Владимир Путин сообщил программе, что сдает тест раз в три-четыре дня. Сейчас тестирование, видимо, проходит чаще.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заразившимся в окружении Путина помогла вакцина, среди них нет ни одного тяжелого случая.

Однако, чтобы минимизировать риски, Путину пришлось отменить поездку в Душанбе на саммиты ШОС и ОДКБ.