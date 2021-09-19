"Один – в непосредственной близости": о ковиде в окружении Путина

Громкой новостью недели стал уход президента России на самоизоляцию. Событие породило множество конспирологических теорий. Однако Владимир Путин сам рассказал все подробности в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Все началось с того, что глава государства на встрече с паралимийцами сообщил, что в его окружении возникли проблемы с ковидом, и скоро он отправится на карантин.
Все тут же принялись гадать – кто мог заболеть в окружении Путина. Президент раскрыл "тайну": это люди из протокола, службы безопасности, пресс-службы.
Причем, по его словам, речь идет о десятках людей, а один работает с ним "в непосредственной близости".
"Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато", – раскрыл загадку Путин.
Через три дня после ревакцинации этот человек заболел, добавил президент.
Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня.
"Посмотрим, как реально работает на практике "Спутник V", – заключил Путин.
Год назад, когда пандемия только началась, Владимир Путин сообщил программе, что сдает тест раз в три-четыре дня. Сейчас тестирование, видимо, проходит чаще.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заразившимся в окружении Путина помогла вакцина, среди них нет ни одного тяжелого случая.
Однако, чтобы минимизировать риски, Путину пришлось отменить поездку в Душанбе на саммиты ШОС и ОДКБ.