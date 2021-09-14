Путин назвал случившееся с ним "естественным экспериментом"

Российский президент Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом знакомых, об этом он сообщил кабмину.

Глава государства рассказал, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан, потому что в его близком окружении заболели несколько человек, в том числе сотрудник, работавший с ним в непосредственной близости. У того упали титры через какое-то время после вакцинации, он ревакцинировался, но, видимо, поздно, так как через три дня заболел, рассказал президент на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия".

У самого Путина сохраняются высокие титры после вакцинация, по его словам, это станет естественным экспериментом и экзаменом для "Спутника V" — насколько препарат в жизни покажет свои высокие параметры по защите от ковида.