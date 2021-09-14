Кремль сообщил о самоизоляции президента

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, что примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи, поскольку вынужден соблюдать режим самоизоляции. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник, 14 сентября.

По информации пресс-службы Кремля, Путин пояснил, что должен на определенное время уйти на самоизоляцию, поскольку в его окружении выявлены случаи заражения коронавирусом.

Поэтому российский президент будет участвовать в запланированных на этой неделе в столице Таджикистана сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференцсвязи.

Путин и Рахмон в телефонном разговоре обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в связи с событиями в Афганистане.

Путин рассказал в ходе общения с паралимпийцами в Кремле 13 сентября рассказал, что в его окружении "возникают проблемы с ковидом" и не исключил, что ему самому скоро придется уйти на карантин.