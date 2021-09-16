Путин объяснил отмену визита в Душанбе необходимостью самоизоляции

Президент России Владимир Путин участвует в заседании глав государств ОДКБ по видеосвязи. Президент сообщил коллегам, что находится на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – сказал Владимир Путин.

К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но, конечно, мы заинтересованы в участии – пусть и дистанционном – в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией.

Отдельно в своем выступлении Владимир Путин затронул тему Афганистана. Президент отметил: страны ОДКБ должны быть готовы использовать оборонный и политический потенциал для сохранения стабильности.

Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств – членов ОДКБ.

По словам Путина, обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран.

Он подчеркнул, что необходимо быть готовыми "в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах".

В четверг, 16 сентября, в Душанбе проходит заседание глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).