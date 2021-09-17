Путин пояснил, кто заболел в его окружении

Президент России Владимир Путин рассказал, кто именно заболел в его окружении. По его словам, речь идет о сотрудниках служб протокола и безопасности, а также пресс-службы. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Владимир Путин призвал граждан вовремя ревакцинироваться. Он отметил, что заболевшие из его окружения люди этого не сделали, а также не следили за титрами антител. В результате он должен какое-то время работать в условиях вынужденной самоизоляции.

Президент пояснил, что заболевшие переносят вирус легко и без серьезных осложнений.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что увольнять заболевших в окружении Путина не будут.