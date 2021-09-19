Главный день выборов: проголосовали даже космонавты на орбите

Основной день масштабного голосования в самом разгаре. Кое-где выборы уже завершились, начался подсчет бюллетеней. Избирательные участки закрылись на Камчатке, Сахалине, Чукотке и в Магаданской области. Граждане нашей страны выбирают депутатов Госдумы, региональных и муниципальных парламентов, а также глав девяти субъектов.

На выборах уже есть первый победитель – Рашид Темрезов избран главой Карачаево-Черкесии. Там, как и еще в двух регионах, за процедуру отвечает парламент, потому и результаты появились раньше. Еще в девяти регионах граждане выбирают губернаторов напрямую. Пока же больше внимания обращает на себя явка. Общая явка на выборах в Госдуму по стране составила почти 40,5 процента. К полудню через систему электронного голосования в столице сделали выбор уже 90 процентов записавшихся, в остальных шести регионах, где работает эта система, – 87 процентов.

Последние официальные данные по некоторым регионам: на 12:00 местного времени в Белгородской, Пензенской областях и Чувашии проголосовали около 44 процентов избирателей. Около 33 – в Псковской, Московской, Самарской областях и в Марий Эл. В Ингушетии преодолели отметку в 63 процента, в Кабардино-Балкарии – 72, и еще на процент больше в Тыве. Это данные на 15:00 местного времени.

В последних двух регионах, а также в Чечне зафиксирована самая высокая явка в стране, самая скромная – пока в Санкт-Петербурге. В какой регион засчитают проголосовавших космонавтов, пока неизвестно, но свой выбор они сделали прямо с борта МКС. Олег Новицкий рассказал, что воспользовался возможностью проголосовать дистанционно.

Все сигналы о возможных нарушениях тщательно разбирают в ЦИК. Впрочем, гораздо чаще пока приходят сообщения о вбросах, которых не было. За них в интернете выдают сложенные вдвое и втрое нормально заполненные бюллетени. Следственный эксперимент члены ЦИК провели прямо на месте.

Случаев реальных вбросов за два с половиной дня по всей стране было восемь, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Три члена комиссий уже отстранены. А прямо на заседании членам ЦИК пришла запись от вчерашнего вечера из Пятигорска. На кадрах члены территориальной комиссии в 23:00. Там камеру наблюдения закрыли тряпкой.

"Верх цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности. Уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить", – заявила Памфилова.

Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не фиксируют пока ни ЦИК, ни Общественная палата, ни международные наблюдатели. Ни одной жалобы нет и на доступ к видеонаблюдению.

Во многих регионах участки уже закрыты. Предварительных результатов можно ждать сразу по закрытии последних – в 21:00 московского времени.