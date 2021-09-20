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Единый день голосования-2021 19 минут назад

20 сентября 2021 11:58

Наблюдатели: выборы прошли демократично и без серьезных нарушений


AP Images

Наблюдатели Парламентской ассамблеи ОДКБ считают прошедшие в России выборы в Госдуму демократичными и соответствующими международными стандартами. Как сообщили в понедельник в ПА ОДКБ, серьезных системных нарушений наблюдатели не зафиксировали.

Зарубежные парламентарии работали на избирательных участках в Москве и Подмосковье. Впервые в составе миссии был депутат Народной скупщины Сербии, пишет РИА Новости.

Международные наблюдатели назвали эффективной систему электронного голосования, примененную впервые.

По словам главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхома Нематова, в целом выборы в Государственную думу были открытыми и конкурентными.

Голосование на думских и иных выборах проходило в 2021 году с 17 по 19 сентября.

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