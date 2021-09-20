Повестка Германии, Франции и Украины не предполагает реального урегулирования конфликта на Донбассе. Стороны согласны с тем, что основой для решения конфликта являются минские соглашения, но отказались в проекте итогового документа указать дислокацию, характер, стороны конфликта, а также вычеркнули пояснение, что конфликт происходит на Украине. Причем эта поправка стала принципиальной позицией.

Видеоконференция политических советников и представителей МИД нормандского формата в очередной раз показала, что в нормандском формате по-прежнему доминирует конструктивная неопределенность, продвигаемая Парижем и Берлином. Источник, близкий к переговорам, сообщил, что фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы признать некомпетентность, лишь бы поскорее провести саммит. ФРГ и Франция просто предложили составить перечень вопросов лидерам, не предлагая решений.

В то же время Россия предложила Украине сформулировать обязательства Москвы по урегулированию конфликта в Донбассе, Киев от этого уклонился. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку, но тот предпочёл "засунуть голову в песок".

В дальнейшем проведение саммита может оказаться проблематичным, если его стоимость на выходе будет ничтожной, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что В Кремле согласны с заявлениями канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая назвала "ничтожным" процесс урегулирования ситуации в Донбассе. Меркель высказалась о ситуации в Донбассе перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам канцлера Германии, ситуация на востоке Украины даже не близится к разрешению.