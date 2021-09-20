Для Байдена Белый дом оказался "гробницей"

Американские журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста написали книгу "Угроза", в которой рассказали о впечатлениях президента США Джо Байден от жизни в Белом доме в начале его срока.

Авторы опросили свыше 200 источников, чтобы описать президентские выборы 2020 года, штурм Капитолия и инаугурацию Джо Байдена​​​.

Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на содержание книги, Байден якобы называл Белый дом "гробницей".

Президент США вместо своей главной резиденции предпочитал проводить время с внуками в родном Делавэре.

"Он был одиноким. Холодным. Вирус сделал общественные мероприятия невозможными, по крайней мере, вначале", – говорится в книге.

Глава аппарата Белого дома Роберт Клейн заявил журналистам, что на верхнем этаже Белого дома чувствуется, "будто находишься в чужом доме".

Выход книги запланирован на 21 сентября, пишет РИА Новости.