Байдену не дают "сболтнуть лишнее", но он все же умудряется

В программе "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым на радио "Вести ФМ" тележурналист Валентин Богданов обсудил выступление американского президента Джозефа Байдена на Генеральной ассамблее ООН – мероприятие проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Соловьев оценил выступление Байдена как очень скучное, под которое легко заснуть, и сравнил его с речами советского генсека Леонида Брежнева. Богданов с этим мнением согласился и при общении с постпредом РФ в ООН Василием Небензей он даже пошутил на тему скучной и однообразной речи Байдена: "При Брежневе все по-прежнему". При этом пресс-служба Белого дома давно готовит для Байдена целые пачки шпаргалок с речами для выступлений. Журналисты давно обратили внимание на то, что Байден все время подсматривает в листочки, с которыми приходит не только на мероприятия, но и на двухсторонние встречи с политиками других стран. Даже на них Байден, не стесняясь, достает их и читает, добавляя от себя лишь несколько слов. Недавняя встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном закончилась курьезом – просьбу английского премьера ответить на вопросы британских журналистов пресс-служба Белого дома восприняла в штыки.

"Это уже настолько неприлично и бросается в глаза, что становится ясно: они проходят какой-то тренинг, чтобы не дать Байдену возможность взболтнуть что-то лишнее", – уверен Богданов.

Соловьев поднял тему выхода книги известного американского журналиста Боба Вудворда. В ней говорится о телефонном разговоре Путина и Байдена об "убийце". Ранее Байден на вопрос американских СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Релиз книги Вудворда назначен на 26 сентября. Цитируя выдержки из нее, телеканал ABC News сообщил, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он "расстроен" высказываниями Байдена в его адрес. Американский президент, в свою очередь, заявил, что его слова не были "преднамеренными".

Подверглись критике и факты, упомянутые в речи Байдена. Так, он утверждал, что стал первым американским президентом, взошедшем на трибуну ООН в то время, когда Америка не ведет "ни одной войны". Однако Богданов напомнил о присутствии военного контингента в Сирии в данный момент и о 200 тысячах военных на американских базах по всему миру.