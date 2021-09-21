Ле Дриан: срыв сделки по подлодкам ставит под вопрос концепцию партнерства

Решение Австралии о разрыве соглашения по подлодкам с Францией – это "удар в спину". Так заявил глава МИД Пятой республики в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул: Париж ожидает пояснений как от Канберры, так и от Вашингтона.

"Это не вопрос о срыве какого-то рядового контракта в области вооружений, в области промышленности, что само по себе уже неблагоприятно для Франции. Но прежде всего речь о разрыве доверительных отношений между союзниками. Этот разрыв свидетельствует о тяжелой ситуации и ставит под вопрос саму концепцию союзничества и партнерства", – цитирует слова министра иностранных дел Франции Ле Дриана телеканал "Россия 24".