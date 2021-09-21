Стало известно, кто может возглавить фракцию ЕР в Госдуме

Фракцию "Единой России" в Госдуме может возглавить Владимир Васильев. Нынешний лидер фракции Сергей Неверов будет предложен избранными депутатами на другую "высокую должность", об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Единой России".

Для Васильева обязанности руководителя фракции не новы. С 2012 года и до назначения на пост главы Дагестана он возглавлял фракцию "Единой России".

Васильев баллотировался по Заволжскому одномандатному округу Тверской области, где уверенно одержал победу.

Впрочем, кандидатура Васильева не единственная. Все вопросы пока обсуждаются, и решение примется коллегиально.

По результатам выборов в Госдуму восьмого созыва прошла партия "Единая Россия", набрав 49,82% голосов избирателей. На втором месте КПРФ (18,93%). Далее ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).