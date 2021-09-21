ЕСПЧ объявил Россию "ответственной" за смерть Литвиненко

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Литвиненко скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.

В своем решении ЕСПЧ отметил, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования смерти Александра Литвиненко. Также не были установлены все факты и виновные в преступлении.

Суд заявил, что Москва не опровергла причастность граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна к отравлению Литвиненко во время совместного чаепития, в чем их подозревают британские следователи.

"Суд считает, что убийство Литвиненко вменяется в вину России", – говорится в вердикте ЕСПЧ.

ЕСПЧ присудил вдове офицера Марине Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.

Российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой отрицает выдвинутые в его адрес обвинения. Россия неоднократно отвергала причастность к смерти Литвиненко, пишет РИА Новости.