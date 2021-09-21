Госдеп снова не подкрепил фантазии фактурой

Ничем не подкрепленными фантазиями назвала заявления Госдепа США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон по традиции выпустил антироссийские заявления, не утруждаюсь конкретной фактурой. В США не признали мало того что объективного итогов парламентских выборов, но и российскую избирательную систему. При этом американские власти декларируют заинтересованность в конструктивном диалоге. Поэтому политик предложила им выбрать либо диалог, либо пустословие.

Захарова обратила внимание, что половина кибератак на ЦИК РФ была организована из США, однако Вашингтону не удалось дискредитировать российскую избирательную систему, несмотря на "откровенное вмешательство американских интернет-платформ". А заявления США по поводу непрозрачности выборов и вовсе можно назвать русофобскими.

20 сентября Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств по соблюдению политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации. И раскритиковал законы об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иноагентах. Об этом указывается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в МИДе, Совете Федерации, Государственной Думе заявляли о настоящей информационной кампании, которая была развернута из-за рубежа против России и российских выборах. В Совфеде пояснили, что зарубежные траты на вмешательство в российские выборы сравнимы с суммой, которую на проведение этих выборов тратит сама Россия. Хотя это рекорд – почти 21,5 миллиард рублей.