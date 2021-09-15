Захарова уточнила, что сказали Салливану

Американская кампания по вмешательству в суверенные дела РФ в ходе подготовки к Единому дню голосования отличается основательной технологической базой, Штаты взяли курс на применение новых технологий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Базу эту формируют ИТ-концерны, которые якобы отделены от государства, но на международной арене проводят выгодный Вашингтону курс.

Дипломат подчеркнула, что послу США в Москве Джону Салливану, которого вызвали на Смоленскую площадь, предъявили доказательства нарушения американскими ИТ-гигантами российского законодательства в преддверии выборов в Госдуму. Замглавы МИД России Сергей Рябков указал ему на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в Единый день голосования состоятся прямые выборы глав девяти субъектов Федерации (еще в трех регионах губернаторов будут избирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.