Бразильского лидера не пустили в нью-йоркский ресторан

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, не смог попасть в помещение ресторана. Ему пришлось есть на улице.

Дело в том, что Болсонару не вакцинировался от коронавируса, а внутри нью-йоркских заведений общепита могут находиться только привитые люди.

Президент Бразилии, который перенес COVID-19 в прошлом году, критикует кампанию по вакцинации, а также ограничительные меры, такие как ношение масок или социальная дистанция.

Тем не менее на сессию Генассамблеи ООН Болсонару явился в маске, хотя в своей стране ее почти не носит, даже на массовых мероприятиях.

Болсонару стал единственным президентом, приехавшим в ООН без прививки, отмечает РИА Новости.