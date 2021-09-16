Небензя раскритиковал решение о допуск в зал Генассамблеи ООН только привитых

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обратился с письмом к председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при ООН. По мнению российского дипломата, власти Нью-Йорка нарушают соглашение о штаб-квартире, запретив посещать зал заседаний не вакцинировавшимся делегатам.

Василий Небензя подчеркнул, что данное требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав всемирной организации. "Есть также ряд других вопросов, которые следует учитывать в этом отношении: права людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, тех, кто только что выздоровел от коронавируса и имеет антитела, права людей, которые были вакцинированы препаратами, не одобренными Центрами по контролю и профилактике заболеваний", – добавил дипломат.

Санитарные меры в Нью-Йорке предусматривают предъявление сертификата о вакцинации от коронавируса при участии в любых мероприятиях. Мэрия города отметила, что эти правила распространяются и на штаб-квартиру ООН, где начинается Генассамблея. На территории США признается только вакцинация одобренными препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, напоминает ТАСС.