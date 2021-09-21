Трагедия в Перми: станции переливания крови не справляются

Спецбортом МЧС в Москву 21 сентября доставили семь пострадавших при стрельбе в университете Перми. В полете с ними находились специалисты Федерального центра медицины катастроф и столичных клиник. Машины с пострадавшими в Москве сопровождали патрульные автомобили ДПС. Распределили раненых по трем больницам: имени Вишневского, Бурденко и Приорова. Все пострадавшие – в тяжелом состоянии, четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ. Оказание медпомощи держит на личном контроле министр здравоохранения. 12 человек продолжают лечение в больницах Перми.

Максимально бережно раненых погружают в реанимобили и тут же подключают к кислороду. Семь из тридцати пострадавших при стрельбе остаются в тяжелом состоянии. За сутки врачам удалось стабилизировать пациентов, решение консилиума одобрило эвакуацию в Москву для дальнейшего лечения в столичных клиниках.

На летном поле раненых аккуратно перемещают в салон спецборта МЧС. Это настоящая реанимация на крыльях со всем необходимым. Еще 13 пострадавших продолжат лечение в Перми.

О неравнодушии пермяков к той трагедии, которая произошла в их городе, красноречиво говорит очередь, которая растянулась на несколько метров: сотни людей пришли сдать кровь для пострадавших, которые остаются в больницах.

И это лишь один из пунктов переливания крови. Желающих помочь так много, что станции не справляются и вынуждены продлевать свою работу на несколько часов.

Вместе с врачами из Прикамья работают ведущие специалисты московских клиник, прилетевшие с министрами здравоохранения и образования. Студенты, получившие легкие ранения, чувствуют себя лучше, некоторые из них вспоминают, как спасались во время атаки.

"Я из окна выпрыгивал и получил ушибы. Я сидел на втором этаже и увидел, что идет молодой человек в каске и с оружием. У нас из аудитории все начали выпрыгивать, и я тоже выпрыгнул", – рассказал студент Павел Коротаев.

В краевой больнице остается и нападавший. По информации журналистов, он находится в крайне тяжелом состоянии.

В сети появилось видео начала бойни: Бекмансуров стреляет из ружья по автомобилю такси.

В память о погибших в Прикамье объявлен день траура. На зданиях приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Все студенты Перми временно переведены на дистанционное обучение.

"Мы скорбим по нашим погибшим. Всем пострадавшим будет оказана помощь, не только материальная, но в первую очередь психологическая", – заявил ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников.

Люди продолжают приходить к стихийному мемориалу у Пермского университета.

"Я был просто ошеломлен, не думал, что такое может быть. Казалось, что все это далеко, а вот оно прямо сюда пришло", – признался очевидец ЧП Сергей Соболев.

Некоторые студенты принесли фотографии одногруппников, которых потеряли накануне. Приходят и родители студентов, которые в момент массового расстрела находились внутри корпусов.

В Перми продолжают работать федеральные министры. Глава Минобрнауки Валерий Фальков провел совещание ректоров, на котором обсуждали вопросы безопасности в вузах.

"Я хочу выразить соболезнования близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым", – сказал на совещании Фальков.

Во вторник, 21 сентября, региональные власти начнут выплаты пострадавшим и семьям погибших. Они получит от 100 тысяч до миллиона рублей.