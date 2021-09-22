ЧП в Перми: 13 раненых – в местных больницах, семь – в Москве

В больницах Перми на лечении остаются 13 пострадавших в результате стрельбы, которую устроил в местном госуниверситете студент юридического факультета.

Ещё семь раненых спецбортом МЧС доставили в Москву. Из аэропорта скорые в сопровождении ДПС развезли пострадавших по клиникам.

Как сообщили в Минздраве, состояние пациентов остаётся стабильно тяжёлым. Медицинскую эвакуацию они перенесли без осложнений и сейчас находятся под наблюдением врачей ведущих федеральных клиник.

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Те, у кого тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести – по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы – по 200 тысяч рублей. Решение об этом принято по поручению президента. Распоряжение подписал глава кабмина. Михаил Мишустин подчеркнул, что люди должны получить положенные им выплаты без задержек и проволочек.