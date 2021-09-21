Дзюба решил взять паузу в сборной, Карпин пока спокоен

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, сославшись на неоптимальную форму, не захотел помочь сборной России в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира-2022. Наставник национальной команды Валерий Карпин отреагировал на решение футболиста.

Форвард "Зенита", забивший в восьмом туре чемпионата РПЛ два мяча в ворота казанского "Рубина", неожиданно отказался от выступлений за сборную. По крайней мере, в октябрьских матчах со Словакией и Словенией. Он объяснил свое решение накопившейся усталостью и неоптимальной формой.

При этом ранее Дзюба наконец-то попал в расширенный состав национальной команды, несмотря на конфликт с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

Наставник россиян уже отреагировал на решение нападающего "Зенита". Он заявил, что разговаривал с Дзюбой. Несмотря на отказ игрока от выступлений, Карпин планирует и дальше вызывать футболиста, если тот будет находиться в хорошей форме.

Напомним, что сборная России 8 октября дома сыграет со словаками, а 11 октября на выезде – со словенцами.