Британия и США согласовали общий подход к отношениям с РФ и Китаем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились о едином подходе к отношениям с Россией и Китаем.

На встрече в Белом доме лидеры сошлись во мнении, что политика в отношении этих стран должна быть основана на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.

Кроме того, Джонсон и Байден обсудили взаимодействие по Афганистану и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. По их мнению, международное признание движения "Талибан" (запрещено в России) должно полностью зависеть от соблюдения в Афганистане прав человека.