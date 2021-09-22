Встреча Байдена и Джонсона закончилась скандалом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме договорились о едином подходе к отношениям с Россией и Китаем. Однако закончилась их встреча настоящим скандалом.

Американским журналистам не дали задать вопросы, передает телеканал "Россия 24". После того, как лидеры пообщались с британскими репортерами, сотрудники администрации Байдена начали выталкивать журналистов из зала.

Один из американских корреспондентов выкрикнул вопрос про миграционный кризис в США, однако из-за шума ответ Джо Байдена полностью услышать не удалось. После этого журналисты пула Белого дома обратились с жалобой к пресс-секретарю Джен Псаки.