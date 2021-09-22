В столичную погоду вмешается циклон

В выходные погода в Москве будет улучшаться, атмосферное давление немного подрастет, но в воскресенье еще ожидаются дожди, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее прогнозам, солнце в городе появится уже в пятницу, но не исключены и локальные дожди. Температура воздуха составит днем плюс 11-13, в ночные часы – 6-8 выше нуля. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Однако в воскресенье в погоду вмешается циклон. Практически в течение всех суток ожидается дождь, атмосферное давление будет ниже климатической нормы на 5-7 единиц. Дневная температура будет держаться на уровне плюс 8-13 градусов, ночью – плюс 7-9, пишет РИА Новости.

Между тем за прошедшие трое суток в Москве выпало до 61% месячной нормы осадков. Городская водосточная сеть справилась со всем объемом воды, все системы жизнеобеспечения работали штатно, сбоев в движении общественного транспорта не было, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.