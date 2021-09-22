Путин указал Кумпилову на актуальные проблемы

На некоторые социальные вопросы в Адыгее стоит обратить внимание, хотя в целом развитие региона идет хорошо, отметил российский лидер Владимир Путин в разговоре с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. И назвал рост ВРП, промышленного производства и сельского хозяйства позитивными тенденциями. В то же время в Адыгее не хватает медработников. Прежде всего кадры нужно обеспечить жильем, для чего вписаться в соответствующие программы. Президент попросил Кумпилова проработать с правительством РФ вопрос ремонта школ и садиков и пообещал поддержать проект строительства нового противотуберкулезного диспансера в республике стоимостью 2,4 млрд рублей.

Путин обратил внимание и на состояние очистных сооружений республики – это связано с необходимостью уделять больше внимания чистоте водных ресурсов.

В свою очередь, Кумпилов доложил, что власти Адыгеи намерены к концу года снизить уровень безработицы в регионе с 1,3 до 0,8 процентных пункта, в том числе за счет реализации проектов ВИА. В регионе реализуются проекты в сфере торговли и производства продуктов питания, так, завершен первый этап проекта молочно-товарной козьей фермы. Основные экономические показатели растут, на 2022 год рост ВРП ожидается на уровне 104%, индекс промышленного производства на сегодня -108%. Темп роста собственных доходов в бюджет составляет 126%.

В завершение встречи Кумпилов пригласил главу российского государства на празднование 100-летия республики. Путин заверил, что постарается быть.