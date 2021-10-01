Путин: нужно сделать так, чтобы молодые люди не уезжали

Владимир Путин на встрече с главой Кузбасса Сергей Цивилевым заявил что, чтобы молодежь не покидала территорию, власти должны развивать новые хорошо оплачиваемые рабочие места.

"Чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития​​​", – заявил Путин, обратив внимание на инвестиционные проекты Кузбасса.

Область заключила с бизнесом соглашения на 300 миллиардов рублей на развитие предприятий вне угольной отрасли. Кроме того, правительство России выделило региону 50 миллиардов рублей в рамках программы социально-экономического развития.

"Очень здорово, что вы поддержали реконструкцию алюминиевых заводов. У нас есть Новокузнецкий алюминиевый завод группы "Русал", он тоже будет проходить модернизацию. Наш металлургический завод "Евраз" с проектом зашел – прокатный стан. Это очень серьезное направление", – ответил Цивилев.

Цивилев сообщил, что за три года в Кузбассе капитально отремонтировали 28 школ по федеральной программе и попросил запустить такую же программу по детсадам, сообщает РИА Новости.

"Много детских садов построено еще далеко еще в советские времена. И они, конечно же, требуют ремонта. И это дешевле, чем строить новый детский сад. К нему уже привыкли люди, он находится в окружении домов", – сказал губернатор.

Ранее жители Кузбасса обращались на "Прямую линию с президентом России". Женщина пожаловалась на отсутствие ремонта в детском саду, куда ходил ее внук. Она рассказала, что обращалась к местным чиновникам, но они вместо того, чтобы принять меры, начали ей угрожать.