Песков ответил на вопросы о самоизоляции и дне рождения Путина

Российский президент Владимир Путин сейчас активно работает на дистанте, назвать дату его выхода из самоизоляции пока не представляется возможным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. И подчеркнул, что график президента насыщенный, на сути рабочего процесса самоизоляция никак не отразилась. Кроме того, Песков затруднился сказать, как Путин проведет свой день рождения 7 октября. Обычно он встречается с близкими и родными, но до этого события еще далеко.

Также Песков сообщил, что Путин дистанционно пообщается с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в среду. Президент традиционно занимается региональными вопросами.

Ранее сообщалось о самочувствии президента, по словам представителя Кремля, оно прекрасное.