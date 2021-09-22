Спонсирование Навального и отпечатки пальцев: заявления Бундестага

Правительство Германии заявило, что ему не известно, кто платил за Алексея и Юлию Навальных, когда они два месяца жили в пятизвездочных апартаментах в Шварцвальде. Об отдыхе Навального с супругой писало издание Südkurier. В статье были опубликованы фотографии супругов рядом с арендованным домом.

"Федеральное правительство ничего не знает о цитируемых сообщениях и не видит причин для дальнейших расследований", – цитирует РИА Новости ответ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии".

В бундестаге также отказались отвечать на вопрос об отпечатках пальцев на предметах, на которых якобы был найден яд, отравивший Алексея Навального.

"Что касается исследования отпечатков пальцев, федеральное правительство ссылается на свой ответ​​​... от 15 февраля", – говорится в документе.

Ранее генпрокуратура России направила Германии 8 запросов с просьбами предоставить вещественные доказательства и прояснить обстоятельства инцидента с Алексеем Навальным. Однако все они остались без какой-либо внятной реакции.